Де Пена відреагував на скандальний пенальті у ворота Колоса

Хавбек Динамо Карлос Де Пена підбадьорив команду після перемоги над Колосом (4:0).

"Пенальті? Так сер. Гарна перемога, хлопці. Давайте продовжувати", – написав де Пена в instagram.

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Уругвайський хавбек натякнув на резонансний епізод у матчі 10-го туру УПЛ проти Колоса. Легіонер Динамо пробивав по воротах суперника, який заблокував гравець Колоса. Арбітру здалось, що захисник зіграв рукою, хоча на повторі чітко видно, що м'яч потрапив йому в обличчя.

В поточному сезоні чемпіонату України Де Пена провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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