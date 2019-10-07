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Де Пена відреагував на скандальний пенальті у ворота Колоса

17:08 1015 Читать на русском
Де Пена відреагував на скандальний пенальті у ворота Колоса
Карлос Де Пена / Фото Футбол 24

Хавбек Динамо Карлос Де Пена підбадьорив команду після перемоги над Колосом (4:0).

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

"Пенальті? Так сер. Гарна перемога, хлопці. Давайте продовжувати", – написав де Пена в instagram.

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Уругвайський хавбек натякнув на резонансний епізод у матчі 10-го туру УПЛ проти Колоса. Легіонер Динамо пробивав по воротах суперника, який заблокував гравець Колоса. Арбітру здалось, що захисник зіграв рукою, хоча на повторі чітко видно, що м'яч потрапив йому в обличчя.

В поточному сезоні чемпіонату України Де Пена провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Колос - Динамо
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