Де Пена виділив ключові вимоги Луческу

"Ми досі вчимося та пристосовуємося до роботи, яку нам пропонують тренери. На кожній позиції потрібно робити різне. Луческу коректує наші дії так, щоб вони відповідали його баченню. Ми намагаємося робити усе можливе, щоб якнайшвидше адаптуватися до його стилю гри.

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Чи змінились тренування з приходом Луческу? Я не хочу порівнювати. Кожен тренер має свій індивідуальний підхід. Ми не маємо розмірковувати над цим, а лише потрібно звикнути до нових вимог. Впевнений, зі стилем гри, який пропонує Луческу, ми будемо показувати хороші результати.

Повторюся, ми тренуємося протягом 15-ти днів, часто маємо по два тренування на день, наполегливо працюємо і, думаю, чим більше ми тренуємося та проводимо контрольних ігор, тим краще зрозуміємо ідеї та філософію нових наставників. Сподіваюся, у перших офіційних матчах ми продемонструємо стиль, якому нас вчать грати, і звісно, разом із тим будемо перемагати.", – наводить слова Де Пени офіційний сайт киян.

Зазначимо, що вже цієї п'ятниці, 21 серпня, київське Динамо зустрінеться з Олімпіком у першому матчі в новому сезоні УПЛ.

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