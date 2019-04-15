Де Пена: У Динамо була найкраща пропозиція, тому я тут

Новачок Динамо Карлос де Пена в ефірі програми "Профутбол" розповів, чому перейшов у київський клуб.

"В Насьоналі було багато футболістів, тому тренер часто застосовував ротацію, і я не завжди грав. Але в багатьох важливих матчах він мене випускав. Клуб не розривав зі мною контракт, просто ми вирішили його не продовжувати.

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Щасливий перейти в Динамо. Чекаю шансу, коли мені дадуть зіграти. Повністю готовий допомагати команді на полі. Зараз у мене прекрасна фізична форма. Спробую показати себе на тренуваннях, а потім в офіційних матчах.

У мене хороший сильний удар. Можу цим похвалитися, сподіваюся, скоро ви його побачите. Передачі теж моя сильна сторона. Я багато над ними працюю. У мене були варіанти, але вони залишилися в минулому. У Динамо була найкраща пропозиція з тих, що я мав, тому я тут", – сказав де Пена.

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