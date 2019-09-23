Де Пена: Вдячний Хацкевичу, саме він повірив у мене

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена прокоментував звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера та оцінив роботу під керівництвом Олексія Михайличенка.

"Я дуже вдячний Хацкевичу, він повірив у мене. Можливо, йому не пощастило з нами, Динамо не потрапило в Лігу чемпіонів, а це було головною умовою для нього. Але я бажаю йому всього найкращого, бо він хороший тренер, хороша людина.

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З Михайличенком ми тільки починаємо, він дуже серйозний, вимагає, щоб ми грали агресивно. Поки результати невтішні, але це тільки початок", – поділився Де Пена в коментарі XSPORT.

Відзначимо, що Динамо розгромило Ворсклу в останньому матчі УПЛ (5:0), а Де Пена оформив дубль та став найкращим гравцем 8-го туру УПЛ.

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