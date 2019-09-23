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Де Пена: Вдячний Хацкевичу, саме він повірив у мене

20:11 431 Читать на русском
Де Пена: Вдячний Хацкевичу, саме він повірив у мене
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена прокоментував звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера та оцінив роботу під керівництвом Олексія Михайличенка.

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"Я дуже вдячний Хацкевичу, він повірив у мене. Можливо, йому не пощастило з нами, Динамо не потрапило в Лігу чемпіонів, а це було головною умовою для нього. Але я бажаю йому всього найкращого, бо він хороший тренер, хороша людина.

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З Михайличенком ми тільки починаємо, він дуже серйозний, вимагає, щоб ми грали агресивно. Поки результати невтішні, але це тільки початок", – поділився Де Пена в коментарі XSPORT.

Відзначимо, що Динамо розгромило Ворсклу в останньому матчі УПЛ (5:0), а Де Пена оформив дубль та став найкращим гравцем 8-го туру УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Ворскла - Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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