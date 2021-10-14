"Барселона є Барселона, ми повинні поважати їх. У будь-якої команди трапляються важкі часи. Барселона перебуває у кризовому становищі, але ми не повинні недооцінювати це. Ми повинні показати, що можемо виграти, але не повинні демонструвати поблажливе ставлення до суперника.

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Безумовно, це вже далеко не та Барселона з Хаві, Іньєстою, Мессі, Піке, Пуйоль і іншими зірками. Але це та ж Барселона, якщо ми говоримо про клуб. Ми повинні приїхати на Камп Ноу і показати свої найкращі якості. Ми можемо перемогти Барселону", – цитує Де Пену FanDay.

Нагадаємо, каталонці поки не набрали жодного очка у нинішньому розіграші ЛЧ. Динамо завітає у гості до Барси 20 жовтня, початок о матчу 19:45.

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