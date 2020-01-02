Де Пена сподівається здобути трофей з Динамо у 2020 році

Хавбек Динамо Карлос Де Пена поділився своїми індивідуальними та командними амбіціями у новому році.

"Можна сказати, що минулий рік видався для мене успішним. Адже я підписав контракт з Динамо, великим клубом, який відомий у всьому світі. Що стосується особистих досягнень, я забивав голи, робив результативні передачі, це завжди добре, але для мене завжди на першому місці стоять успіхи команди.

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Рік в Динамо – для мене це величезний досвід. Це стало дійсно чимось новим, незвичним, якщо говорити про місто, у якому я тепер живу, нову мову, місцеві звичаї. Але думаю, що я успішно адаптувався. Раніше я грав за Насьональ, найбільший клуб в Уругваї, тому мені добре знайомий тиск, з яким мають справу футболісти таких клубів і необхідність весь час вигравати трофеї. Ми вже виграли Суперкубок України і, сподіваюся, здобудемо і Кубок України в цьому сезоні.

У новому році хочу грати якомога більше, допомогти команді завоювати нові трофеї та виконати всі завдання, які перед нами поставить клуб. Зі свого боку обіцяю працювати з усією відповідальністю і професіоналізмом, що я і робив від самого першого дня в Динамо", – розповів Де Пена у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, нещодавно кияни продовжили контракт з уругвайським легіонером до грудня 2021 року.

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