Де Пена: Соль невдовзі стане важливим футболістом для Динамо

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена пояснив, чому іспанський нападник Фран Соль досі не став основним форвардом киян.

"Коли Фран перейшов у Динамо, він отримав серйозне пошкодження плеча і вибув на цілих три-чотири місяці. Звичайно, морально це дуже непросто, коли ти приходиш в нову команду і відразу вибуваєш на тривалий термін.

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Потім почалася відпустка, і я знаю, що в цей час Соль займався професійно з персональним тренером, тому що хотів повернутися на поле якомога швидше. Але йому просто не пощастило, і перед новим сезоном він знову отримав пошкодження.

Він дуже професійний гравець, і я знаю, що він добре тренується і завжди стежить за собою. Думаю, що Соль невдовзі стане важливим футболістом для Динамо", – цитує Де Пену прес-служба киян.

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Зазначимо, що Соль в поточному сезоні зіграв 10 матчів за Динамо у всіх турнірах і не забив жодного м'яча. Щоправда, іспанець двічі відзначався у товариських зустрічах. Артем Бєсєдін та Жерсон Родрігес мають у своєму активі 6 голів у 16 матчах та 2 у 10 відповідно.