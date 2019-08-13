Вінгер Динамо Карлос Де Пена поділився очікуваннями від матчу проти Брюгге у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Сьогодні велика гра. Потрібно бути всім разом – фанатам і гравцям. Давай, Динамо, давай", – написав Карлос Де Пена на своїй сторінці в Інстаграм.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

До слова, матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться сьогодні, 13 серпня. Початок поєдинку запланований на 20:30.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший матч, який проходив у Бельгії, завершився мінімальною перемогою Брюгге – 1:0. Єдиний гол забив Ханс Ванакен з пенальті.