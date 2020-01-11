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Де Пена розповів про свою футбольну мрію

10:15 277 Читать на русском
Де Пена розповів про свою футбольну мрію
Карлос Де Пена / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився своїми планами на майбутнє.

"Грати за національну команду своєї країни – мрія кожного футболіста. І моя також. Можливість виходити на поле у ​​футболці збірної мотивує, емоційно підносить та сповнює гордістю.

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Я працюю, щоб реалізувати цю мрію. При цьому усвідомлюю, що єдиний спосіб зробити це – грати на стабільно високому рівні, щоб витримувати конкуренцію", – сказав Де Пена в інтерв’ю виданню Salimo.uy.

Нагадаємо, Де Пена приєднався до Динамо 10 квітня 2019 року у якості вільного агента і зміг проявити себе з найкращого боку. Нещодавно Динамо продовжило контракт з уругвайцем до грудня 2021 року. Додамо, що уругваєць провів за киян 24 матчі у поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 4 асистами.

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Динамо Динамо Уругвай Уругвай Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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