Де Пена розповів про свої стосунки з фанатами київського Динамо

Уругвайський півзахисник київського Динамо високо оцінив роль 12-го гравця київської команди і висловив своє ставлення до вболівальників.

"З моменту мого переходу в Динамо вболівальники київського клубу проявляли лише повагу щодо мене. Я дуже щасливий і вдячний їм за таке ставлення.

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Бути частиною великої команди – це відповідальність! Ти повинен перемагати, показувати фанам, що ти хочеш вигравати і дарувати їм перемоги. Це нормально, коли вони тиснуть таким чином на тебе. І вони зляться, коли ми програємо. Я сам колись був фанатом, я знаю, як це. Дуже добре відповідати їм тим же", – розповів Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

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Нагадаємо, Де Пена у квітні цього року на правах вільного агента перейшов в Динамо. Хавбек провів 10 матчів, відзначившись 4 голами і 2 результативними передачами. А завдяки дублю в останньому матчі у ворота Ворскли 27-річний уругваєць отримав нагороду найкращого гравця 8 туру УПЛ.

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