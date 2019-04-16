Де Пена розпочав вивчення української мови

Ліга чемпіонів — 16 квіт 1252
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Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
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Ювентус – Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 16 квіт 3439
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Львів офіційно призначив Блавацького головним тренеромУкраїна — 16 квіт 1210
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"Зідан – відставка, або продаж до 12 гравців Реала": іспанські ЗМІ віщують "фестиваль жертв" після конфузу з ЛеганесомІспанія — 16 квіт 5264
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Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з РибкоюСвіт — 16 квіт 2801