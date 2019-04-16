Де Пена розпочав вивчення української мови

Слідом за Франом Солем українську мову почав вивчати інший новачок Динамо Карлос Де Пена.

Карлос Де Пена в своєму Instagram повідомив, що почав вивчати українську мову після переходу в Динамо.

Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян

Уругваєць приєднався до киян в статусі вільного агента, перед цим кілька місяців перебуваючи без місця роботи та проваливши перегляди в трьох країнах.

Раніше українську мову почав вивчати інший новачок "біло-синіх" Фран Соль.