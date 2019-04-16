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Де Пена розпочав вивчення української мови

16 квітня 23:48 257 Читать на русском
Де Пена розпочав вивчення української мови
Карлос Де Пена (праворуч) / ФК Динамо Київ

Слідом за Франом Солем українську мову почав вивчати інший новачок Динамо Карлос Де Пена.

Карлос Де Пена в своєму Instagram повідомив, що почав вивчати українську мову після переходу в Динамо.

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Уругваєць приєднався до киян в статусі вільного агента, перед цим кілька місяців перебуваючи без місця роботи та проваливши перегляди в трьох країнах.

Раніше українську мову почав вивчати інший новачок "біло-синіх" Фран Соль.

Теги
Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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