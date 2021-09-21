Півзахисник Динамо Карлос Де Пена готується до пролонгації угоди з київським клубом.

Попри чутки, що уругваєць планував покинути Динамо після завершення контракту з клубом, чемпіони України можуть втримати хавбека, інформує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Зараз же представники Де Пени розпочали переговори з керівництвом "біло-синіх". Йдеться про пролонгацію чинної угоди, яка завершується 31 грудня 2021 року.

До слова, у поточному сезоні Карлос провів 7 матчів у складі Динамо, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. Уругваєць виступає за киян з квітня 2019-го.

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