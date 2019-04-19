Де Пена російською мовою прокоментував свій дебют за Динамо

Новачок Динамо вважає, що товариський матч проти Ворскли – підготовка до великого поєдинку проти Шахтаря.

"Відмінний товариський матч! Це була підготовка до великої гри в середу (проти Шахтаря, прим.)! Я щасливий, що забив гол", – написав російською мовою Де Пена на своїй сторінці в Інстаграм.

Де Пена дебютував за Динамо ефектним голом

Нагадаємо, Де Пена дебютував за Динамо у товариському матчі проти Ворскли, де підопічні Хацкевича здобули перемогу з рахунком 5:0. Один з голів у свій актив заніс 27-річний уругваєць.

Хацкевич прокоментував дебют Де Пени за Динамо

До слова, Динамо оголосило про підписання вінгера Карлоса Де Пени на правах вільного агента. 27-річного футболіста заявили на УПЛ, як італійця, гравець виступатиме у складі киян під 14-м номером, контракт діє до кінця поточного сезону.