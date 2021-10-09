Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про конфліктну ситуацію, яка виникла між ним та Миколою Шапаренком у матчі 3-го туру УПЛ проти Зорі.

"Чи не могли ми з Шапаренком домовитись, хто пробиватиме пенальті до матчу? Знаєте, це такі речі, які періодично трапляються на полі. Це було більше як дискусія між двома гравцями, кому краще пробити пенальті в конкретній ситуації.

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Ця ситуація не варта виїденого яйця. З Миколою у нас чудові стосунки. Я йому завжди бажаю найкращого, як і він мені. Ми всі разом працюємо на благо Динамо", – розповів Де Пена у інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, гравці посперечались через право пробити пенальті у матчі з Зорею. Де Пена наполіг, що пробити має саме він, але не зміг реалізувати свій удар.

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