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Де Пена пригадав перший виїзд з київським Динамо і знайомство з українськими дорогами

15:58 867 Читать на русском
Де Пена пригадав перший виїзд з київським Динамо і знайомство з українськими дорогами
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів, як їздив з командою в Маріуполь і був шокований українськими дорогами.

 
Беньямін Вербіч 90+2’
90+2’ Беньямін Вербіч

"У Маріуполь був мій перший виїзд з київським Динамо. Він був дуже складний. Ми летіли годину в Запоріжжя, потім звідти 4,5 години їхали автобусом до Маріуполя вбитою дорогою.

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Пам'ятаю, у мене був з собою Айпад, і я намагався дивитися серіал. Саме намагався, оскільки у мене не виходило, тому що автобус весь час трясло, наче вертоліт. Я був шокований, чесне слово! Питав у хлопців: "Що відбувається?!". Це був новий досвід для мене, та й перша поїздка з хлопцями, ми дізналися один одного трохи краще", – цитує Де Пену Sport Arena.

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Динамо Динамо Маріуполь - Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Маріуполь Маріуполь
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