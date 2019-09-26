Де Пена пригадав перший виїзд з київським Динамо і знайомство з українськими дорогами

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів, як їздив з командою в Маріуполь і був шокований українськими дорогами.

"У Маріуполь був мій перший виїзд з київським Динамо. Він був дуже складний. Ми летіли годину в Запоріжжя, потім звідти 4,5 години їхали автобусом до Маріуполя вбитою дорогою.

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Пам'ятаю, у мене був з собою Айпад, і я намагався дивитися серіал. Саме намагався, оскільки у мене не виходило, тому що автобус весь час трясло, наче вертоліт. Я був шокований, чесне слово! Питав у хлопців: "Що відбувається?!". Це був новий досвід для мене, та й перша поїздка з хлопцями, ми дізналися один одного трохи краще", – цитує Де Пену Sport Arena.

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