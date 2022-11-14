Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена блискуче адаптувався в бразильській Серії А.

Де Пена в квітні покинув Динамо і на правах вільного агента приєднався до Інтернасьйоналя. Карлос швидко став важливим гравцем команди, якій допоміг здобути срібні медалі.

Де Пена потрапив до символічної команди Латинської Америки у жовтні

Напередодні завершився чемпіонат Бразилії. Інтернасьйонал фінішував другим. За оцінками статистичного порталу Sofa Score, Де Пена став найкращим гравцем своєї команди й розділив 5 місце з Джоном Аріасом у всій лізі – в обох оцінка 7,32.

До слова, Де Пена провів 34 матчі в бразильській Серії А, в яких забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.