Де Пена потрапив у топ-5 найкращих гравців чемпіонату Бразилії
23:55 - Читать на русском
Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена блискуче адаптувався в бразильській Серії А.
Де Пена в квітні покинув Динамо і на правах вільного агента приєднався до Інтернасьйоналя. Карлос швидко став важливим гравцем команди, якій допоміг здобути срібні медалі.
Де Пена потрапив до символічної команди Латинської Америки у жовтні
Напередодні завершився чемпіонат Бразилії. Інтернасьйонал фінішував другим. За оцінками статистичного порталу Sofa Score, Де Пена став найкращим гравцем своєї команди й розділив 5 місце з Джоном Аріасом у всій лізі – в обох оцінка 7,32.
До слова, Де Пена провів 34 матчі в бразильській Серії А, в яких забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.
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