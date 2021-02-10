Півзахисник Динамо Карлос Де Пена був змушений самостійно визволяти свій автомобіль зі снігового полону.

Київ, як і решту України, засипало снігом. Для легіонерів Динамо із теплих країн така погода доволі незвична, тому вони не втомлюються дивуватися природним аномаліям.

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Хоча Карлос Де Пена виступає за столичний клуб не перший рік, такої зими йому бачити ще не доводилося. В один із ранків футболіст виявив, що його автомобіль заблокований під шаром снігу. Хавбек використав цю ситуацію як додаткове тренування.

"Півгодини довелося відкопувати машину лопатою із замету", – написав Де Пена на своїй сторінці в Інстаграм, додавши відповідне фото.

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