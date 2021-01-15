Де Пена показав тренування Динамо під густим снігом – обличчя гравців неможливо розрізнити
Хавбек Динамо Карлос Де Пена вже звик до зимового клімату України.
Уругваєць у своєму Instagram показав, як команда тренується під густим снігом.
Динамо визначилося зі списком гравців на перший етап зборів – Луческу дав шанс найкращому бомбардиру команди U-21
Гравцям київського клубу довелося тепло одягатися, а їхні обличчя практично неможливо розрізнити. Втім, про український мороз вже можна забувати, адже сьогодні Динамо вилетіло на збір в ОАЕ, де клімат буде значно м'якшим.
Команда Луческу планує провести 3-4 спаринги. Два суперники киян вже відомі – варшавська Легія (18 січня) та солігорський Шахтар Романа Григорчука (21 січня).
Луческу розкрив головний секрет успіху футболіста на своєму прикладі – тренер Динамо у незвичному ракурсі