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Де Пена похвалив Миколенка за гол Олександрії та асист у грі з Португалією

08:52 13 Читать на русском
Де Пена похвалив Миколенка за гол Олександрії та асист у грі з Португалією
Карлос Де Пена / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена прокоментував гру з Олександрією (1:0), в якій він став автором результативної передачі на Віталія Миколенка.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Я чекав, що Миколенко туди побіжить. Шукав його цією передачею. Це красивий гол. Думаю, Миколенко задоволений сьогоднішнім голом і асистом у матчі з Португалією.

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Миколенко завжди багато рухається. У грі я можу на нього розраховувати. Радий, що віддав йому гольовий пас. Інколи треба завантажувати штрафний майданчик навісами, якщо там є декілька партнерів", – цитує уругвайця Football Hub.

Нагадаємо, після мінімальної перемоги в 11-му турі Динамо піднялося на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

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Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Олександрія
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