Де Пена похвалив Миколенка за гол Олександрії та асист у грі з Португалією

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена прокоментував гру з Олександрією (1:0), в якій він став автором результативної передачі на Віталія Миколенка.

"Я чекав, що Миколенко туди побіжить. Шукав його цією передачею. Це красивий гол. Думаю, Миколенко задоволений сьогоднішнім голом і асистом у матчі з Португалією.

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Миколенко завжди багато рухається. У грі я можу на нього розраховувати. Радий, що віддав йому гольовий пас. Інколи треба завантажувати штрафний майданчик навісами, якщо там є декілька партнерів", – цитує уругвайця Football Hub.

Нагадаємо, після мінімальної перемоги в 11-му турі Динамо піднялося на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

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