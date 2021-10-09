"Термін нового контракту з Динамо? Я не хотів би говорити на цю тему. Це персональна угода. Я щасливий грати за Динамо, і це все що має значення. Чи мав пропозиції від інших клубів? Тільки одну реальну пропозицію в середині року. Але моїм пріоритетом був виступ за Динамо, і я щасливий, що вдалося домовитися з клубом.

Динамо офіційно продовжило контракт з Де Пеною

Варіант з продовженням кар'єри в Італії? Під час трансферного вікна, коли ще не було домовленості з Динамо, я питав агента про це. В його обов'язки входить тримати мене в курсі. Моє завдання – грати, все інше мене не стосується. Я повністю сфокусований на футболі", – розповів Де Пена в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, уругваєць підписав новий контракт з Динамо, проте сторони не розголошують умови угоди. У нинішньому сезоні хавбек зіграв вісім матчів в рамках УПЛ, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

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