"Результат мене не здивував. Я сказав своїм друзям, що Шахтар переможе, а Реалу буде непросто через стиль гри "гірників". Я багато разів грав проти донецької команди, тому добре знаю її можливості і знаю, на що здатні ці футболісти.

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Тому перемога над Реалом мене зовсім не шокувала. Навіть незважаючи на те, що Шахтар грав без деяких гравців основного складу. У них все одно дуже хороша команда. Вони заслужили цю перемогу і провели дуже хороший матч проти сильного суперника. Це дуже добре для "гірників" і для всього українського футболу", – цитує Де Пену Tribuna.com.

Нагадаємо, Шахтар змагається у групі Ліги чемпіонів з Реалом, Інтером та Борусією М.

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