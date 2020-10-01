"Хотів би в групу одного або двох сильних суперників. Такий виклик дасть вам певний престиж і можливість увійти в історію. Я би хотів зустрітися з іспанською командою або тією, де грають уругвайські футболісти", – поділився Де Пена в ефірі Último Al Arco.

Динамо і Шахтар у Лізі чемпіонів: де і коли дивитися церемонію жеребкування групового етапу

Нагадаємо, жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 1 жовтня. Динамо опинилось у третій корзині, а Шахтар – у другій.

До слова, Де Пена провів у поточному сезоні 6 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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