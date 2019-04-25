Де Пена оцінив свій дебют за Динамо в матчі проти Шахтаря

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена прокоментував свій дебют у матчі 25 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

"Як на мене, ми грали непогано і створили кілька небезпечних моментів. Звичайно ж, Шахтар – це дуже хороша команда, яка зробила все, щоб ми не забили сьогодні. До того ж, вони дуже добре контролюють м'яч і вміють атакувати. Це була рівна гра і нічия є закономірною. Але зрозуміло, що я не можу радіти цьому результату, як і всі мої нові партнери по команді.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Мені теж здалося, що як для дебюту я зіграв досить непогано, тим паче, що отримав на полі всі 90 хвилин. Але значно важливіше, що про це думає наш головний тренер.

Адаптація йде як слід, партнери підтримують мене, і я справді радий, що вдалося дебютувати в такій важливій грі, з таким суперником та на такому стадіоні. Вірю, що перемоги над Шахтарем у нас попереду", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

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