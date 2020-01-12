Де Пена оцінив перспективи Русина в Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена переконаний, що нападник Назарій Русин зможе проявити себе у київській команді.

"Безперечно, Русин – хороший гравець. У першій частині сезону він грав за Зорю, а зараз точно допоможе Динамо. Бажаю йому всього найкращого", – сказав Де Пена Youtube-каналу FootballHub.

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Нагадаємо, Динамо достроково повернуло Русина з оренди у луганській Зорі. Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко висловив сподівання, що 21-річний футболіст зможе стати основним нападником Динамо.

Зазначимо, що в першій частині сезону в 14 матчах за Зорю в УПЛ Русин забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.

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