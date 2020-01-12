Де Пена оцінив перспективи Русина в Динамо

Іспанія — 12:04 3325
-
Вальядолід готовий відпустити Луніна попри перфоманс українця в Кубку Іспанії, – Серхіо Гонсалес
-
"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах
-
Інтер втримав нічию з Аталантою: пасивні "нерадзуррі", брак форвардів у бергамасків та активний Маліновський з асистомІталія — 04:43 14386
-
Тоттенхем – Ліверпуль: солідні "шпори", грамотні рішення Моурінью, але клас Фірміно та Ко все вирішив, у Клоппа +16Англія — 00:50 5536
-
Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка ІспаніїІспанія — 00:46 37163