Хавбек Динамо Карлос Де Пена може спробувати свої сили у топ чемпіонаті.

Удінезе та Лаціо повернулися до ідеї запрошення 29-річного уругвайця, інформує Tuttomercatoweb.

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Італійські клуби ще минулого літа цікавилися Де Пеною, однак тоді Динамо відмовилося відпускати півзахисника. Цього разу позиції киян будуть значно слабшими, адже хавбек стає вільним агентом в кінці 2021 року. На Де Пену також претендує Бока Хуніорс.

Додамо, що уругваєць перебрався у Динамо вільним агентом понад два роки тому. У минулому сезоні він провів 33 поєдинки на клубному рівні, записавши до свого активу 7 голів та 6 асистів.

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