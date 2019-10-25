Де Пена: Нічия з Копенгагеном – поганий результат для Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена прокоментував нічию у матчі третього туру Ліги Європи проти Копенгагена.

"Вони забили швидкий гол, що дало їм фору. Нічия – це поганий результат для нас. Але у нас ще три матчі. Ми все ще лідери групи і все в наших руках.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

В Копенгаген ми поїдемо за трьома очками. Зараз нам потрібно думати про наступний матч. Підсумок – нічия, але ми сьогодні втратили два очки", – наводить слова Де Пени Tribuna.

Нагадаємо, саме Динамо та Копенгаген очолюють турнірну таблицю групи В – в обох команд по п'ять очок.

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