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Де Пена: Нічия з Копенгагеном – поганий результат для Динамо

01:10 128 Читать на русском
Де Пена: Нічия з Копенгагеном – поганий результат для Динамо
Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена прокоментував нічию у матчі третього туру Ліги Європи проти Копенгагена.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

"Вони забили швидкий гол, що дало їм фору. Нічия – це поганий результат для нас. Але у нас ще три матчі. Ми все ще лідери групи і все в наших руках.

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В Копенгаген ми поїдемо за трьома очками. Зараз нам потрібно думати про наступний матч. Підсумок – нічия, але ми сьогодні втратили два очки", – наводить слова Де Пени Tribuna.

Нагадаємо, саме Динамо та Копенгаген очолюють турнірну таблицю групи В – в обох команд по п'ять очок.

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Теги
Динамо - Копенгаген Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо Ліга Європи
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