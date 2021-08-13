"Хочу сказати наступне: у Карлоса немає можливості піти за низькою ціною, не дивлячись на те, що його контракт закінчується в грудні. Динамо – найважливіший клуб в Україні. Де Пена за 2 роки забив понад 15 голів і зробив 18 асистів. Під керівництвом Луческу він виграв требл.

Де Пена розпочав роботу з новим агентством на тлі чуток про відхід з Динамо

Не знаю, чи присутній реальний інтерес до нього з боку Фіорентини, але це хороша команда. Якщо вони хочуть підписати Карлоса, він, напевно, допоміг би їм. До закриття трансферного вікна ще багато часу, проте дешевих трансферів чекати не варто.

У Динамо багато хороших футболістів і висока конкуренція. Луческу виконав велику роботу. Якщо Де Пена і залишить київський клуб, то зробить це по-хорошому. У нього є конкретна пропозиція з Італії, ми над цим працюємо, але до грудня гравець в Динамо", – цитує агента fiorentina.it.

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