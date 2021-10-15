Півзахисник Динамо Карлос де Пена зізнався, що вважає свого нинішнього наставника найпотужнішим фахівцем серед тих, з ким пересікався у кар'єрі.

"Однозначно, Луческу – найсильніший фахівець, з яким я працював. У нього неймовірно великий досвід, він попрацював у багатьох клубах і сильних командах. За його плечима колосальний багаж знань щодо різних ліг, футбольних тенденції. Я щасливий, що працюю під керівництвом такого фахівця.

Де Пена взяв адаптацію Вітінью в Україні під свій контроль

Це одна з головних причин, чому я продовжив контракт. Він довіряє мені, я ж намагаюся виконувати всі його побажання на полі. Мені подобається його пристрасть до перемог. Радий, що нам вдалося завоювати низку трофеїв минулого сезону і кваліфікуватися знову у груповий раунд Ліги чемпіонів. Луческу – точно найсильніший тренер, під керівництвом якого я працював.

Його унікальність у досвіді і багажі знань. Він попрацював у Інтері, Галатасараї, Бешикташі, Зеніті, Шахтарі з дуже сильними гравцями. Він отримав на практиці знання про те, як вести себе з гравцями. Він розуміє, що крім футболу є особисте життя людини, а це така ж важлива складова футболу. Він веде діалог з футболістами не лише як зі спортсменами, але й як з людьми. Він вміє доносити інформацію, і минулого сезону ви це побачили, як команда може пристойно додати. Ми видали відмінний рік. Сподіваюся, цей сезон буде таким же успішним, як попередній. І у всіх цих успіхах, звичайно, основна заслуга Луческу", – цитує Де Пену FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Карлос провів за Динамо 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

"Тут вважають, що Лунін отримає шанс": дебютант збірної України відмовив Динамо і проходить жорстку підготовку в Іспанії