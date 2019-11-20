Де Пена: На початку кар'єри не міг подумати, що опинюсь в Україні

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів, як себе почуває в розташуванні "біло-синіх".

"Кожен футболіст має хороші й не дуже моменти у своїй кар'єрі. Наприклад, у Мідлсбро я не грав так багато, як мені хотілося би. Зараз я знову потрапив в команду, де відчуваю довіру, що надає мені впевненості в своїх силах.

Де Пена знищив Оболонь-Бровар, виконавши фірмовий трюк Лобановського – відео гольових подвигів легіонера Динамо

Я виходжу на поле практично в кожному поєдинку, і це дуже важливо для будь-якого гравця. Футболістові потрібна впевненість, щоб бути у формі. Зараз я перебуваю в прекрасних фізичних кондиціях і відмінно себе почуваю щораз, коли виходжу на поле.

Чи планую завершити кар'єру в Динамо? Ні, на даний момент навіть не думаю про це, а просто насолоджуюся грою за Динамо. Звичайно, у футболі ти ніколи не знаєш, як твоє життя зміниться в майбутньому – може прийти інший тренер, який не бачитиме тебе в складі, або ти отримаєш травму.

Наприклад, на початку кар'єри я не міг уявити, що буду грати в Україні. Але зараз я тут, граю за Динамо і відчуваю себе чудово. Зараз я хочу залишатися тут і виграти якомога більше титулів. У мене є діючий контракт з клубом, тому на даний момент я думаю тільки про Динамо", – розповів Де Пена в коментарі офіційному сайту київського клубу.

Динамо в спарингу розгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформив покер