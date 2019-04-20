Де Пена: Ми будемо боротись за перемогу в матчі з Шахтарем

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про свій дебют у складі "біло-синіх" та поділився очікуваннями від майбутнього матчу 25-го туру проти Шахтаря.

"Я дуже радий дебютувати за Динамо. Думаю, це була хороша гра з Ворсклою, звичайно, забитий гол – це завжди приємно, але найважливіше – це перемога команди. Вважаю, ми добре підготувалися до нашого наступного поєдинку.

Де Пена російською мовою прокоментував свій дебют за Динамо

Я неймовірно щасливий, оскільки всі в команді прийняли мене дуже добре. Я прийшов у великий клуб, клуб з великою історією. Хочу продемонструвати свої найкращі якості, щоб допомогти нашій команді в досягненні поставлених цілей. Повторюся, я дуже задоволений тим, як мене прийняли тут, і хотів би подякувати всім за підтримку.

Так, нас очікує дуже важливе дербі. Нам потрібно здобути три очки в цьому поєдинку, це той результат, за який ми будемо боротися. Ми готуємося до цього протистояння і, сподіваюся, за підтримки наших уболівальників, добудемо перемогу", – розповів Де Пена в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

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