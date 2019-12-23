Де Пена має ще півроку контракту з Динамо, – ЗМІ

З'явилися подробиці щодо контракту півзахисника Карлоса Де Пени з київським Динамо. Раніше в пресі циркулювали чутки, що угода уругвайця з "біло-синіми" завершується 31 грудня.

Контракт 27-річного хавбека з українським грандом діє до червня 2020-го, повідомляє Balon Latino.

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Раніше сам Де Пена в одному з інтерв'ю розповідав, що його угода з Динамо завершується наприкінці 2019 року. Крім того, його контрактом із киянами нібито передбачений пункт щодо продовження ще на 2 роки. До Києва він перебрався у квітні в статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Карлос Де Пена провів 16 матчів в УПЛ, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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