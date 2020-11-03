"Мессі – найкращий гравець в історії, і грати проти нього – це виклик і привілей. Коли Барса і Ювентус попалися нам в групі, я був дуже щасливий. Я хочу отримувати задоволення від цих поєдинків.

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Ми будемо боротися з проблемами і постараємося перемогти. Ми хочемо зіграти в найкращу свою гру", – цитує Де Пену RAC1.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо повинен відбутися у середу, 4 листопада. Стартовий свисток на Камп Ноу пролунає о 22:00. У перших двох турах каталонці двічі перемогли і закономірно очолюють групу G. Натомість у Динамо лише одне набране очко і третя сходинка.

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