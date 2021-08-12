Контракт уругвайця з киянами діє лише до кінця року. Meta-ratings стверджує, що Де Пена почав отримувати менше ігрової практики, бо не хоче підписувати нову угоду.

Де Пену хочуть підписати три клуби Серії А – Динамо вже втричі зменшило апетити

За інформацією видання, легіонер Динамо готовий залишитися в клубі, але виключно за умови збільшення зарплати. Наразі Карлос перебуває серед гравців, чиї заробітки одні з найнижчих. Щомісяця кияни платять своєму легіонеру 20 тисяч євро без урахування бонусів.

Зазначається, що суттєве збільшення зарплати здатне переконати Де Пену відмовитися від переїзду в Італію або США, де до його персони є конкретний інтерес.

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