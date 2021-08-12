Де Пена готовий залишитися в Динамо на фоні інтересу іноземних клубів – є умова
Півзахисник Динамо Карлос Де Пена прагне гарантувати собі хороше майбутнє.
Контракт уругвайця з киянами діє лише до кінця року. Meta-ratings стверджує, що Де Пена почав отримувати менше ігрової практики, бо не хоче підписувати нову угоду.
Де Пену хочуть підписати три клуби Серії А – Динамо вже втричі зменшило апетити
За інформацією видання, легіонер Динамо готовий залишитися в клубі, але виключно за умови збільшення зарплати. Наразі Карлос перебуває серед гравців, чиї заробітки одні з найнижчих. Щомісяця кияни платять своєму легіонеру 20 тисяч євро без урахування бонусів.
Зазначається, що суттєве збільшення зарплати здатне переконати Де Пену відмовитися від переїзду в Італію або США, де до його персони є конкретний інтерес.
Динамо спокійно переграло Минай – дебют мрії для Раміреса, шикарний Буяльський і розчарування від Селезньова