Півзахисник Динамо Карлос Де Пена близький до продовження контракту з чемпіонами України.

Переговори між Динамо та уругвайцем пройшли успішно – сторонам залишилось узгодити останні формальності, аби перепідписати контракт, повідомляє meta-ratings.

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Зазначається, що вже після сьогоднішнього матчу з Шахтарем у Суперкубку України Де Пена може підписати нову угоду з київським клубом. Ініціатором продовження співпраці з Карлосом є Мірча Луческу.

До слова, у поточному сезоні Карлос провів 7 матчів у складі Динамо, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. Уругваєць виступає за киян з квітня 2019-го.

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