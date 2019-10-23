Де Пена: Головне завдання Динамо – вийти у плей-офф Ліги Європи

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена поділився очікуваннями від майбутнього матчу з данським Копенгагеном в третьому турі групового раунду Ліги Європи.

"Це буде важливий матч з сильним суперником. Я знаю двох уругвайських футболістів, які виступають зараз за Копенгаген. Один з них – нападник (Майкл Сантос), інший – правий захисник (Гільєрмо Варела).

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Це молода, але при цьому зріла команда. На нас чекають два непростих матчі, як в Києві, так і в Копенгагені. Сподіваюся, ми візьмемо три очки вдома і як мінімум не програємо на виїзді. Важливо набрати в цих матчах більше очок, ніж суперник, оскільки ми – дві команди, що лідирують у групі.

Зараз перед нами стоїть мета – пройти в наступний раунд. Думаю, нам цілком під силу це зробити. Ми повинні йти від гри до гри. Зараз ми сконцентровані на майбутній зустрічі з Копенгагеном. Потім у нас будуть матчі чемпіонату і Кубка. Зараз головне – вийти в плей-офф, а вже в другій частині сезону побачимо, як далеко ми можемо дійти. У нас сильна команда, тому все в наших руках", – цитує Де Пену прес-служба Динамо.

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