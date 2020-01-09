Де Пена: Дуже важливо отримати нагороду найкращого гравця року в Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про свій перший рік у складі київської команди.

"Проблеми з адаптацією були меншими, ніж я собі уявляв. Незважаючи на те, що це інша країна зі своєю мовою і звичаями, відчуваю, що я добре адаптувався. Мені вдалося вивчити нелегку мову, що дуже допомагає і залучає до повсякденного життя українців.

Де Пена – найкращий гравець Динамо 2019 року за версією вболівальників

В УПЛ робиться ухил на силовий футбол, але в той же час в чемпіонаті є технічні гравці. Футбол в Україні швидко зростає. Нещодавно їхня збірна U-20 стала чемпіоном світу, а перша національна команда вийшла на Євро-20202. Це позначається на багатьох командах чемпіонату.

Для мене багато означає, що уболівальники Динамо визнали мене найкращим гравцем 2019 року, оскільки я перший рік у клубі. Дуже важливо отримати нагороду найкращого гравця. Це непросто, тому що в команді багато хороших футболістів. Задоволений своїм першим роком в Динамо. Я дуже щасливий у цій команді", – цитує Де Пену salimo.uy.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу