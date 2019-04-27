Де Пена: Думаю, що Динамо – це більше, ніж клуб

Новачок Динамо Карлос Де Пена, який дебютував за киян у матчі проти Шахтаря, прокоментував перший вихід на поле у футболці "біло-синіх".

Я задоволений моїм офіційним дебютом у такій великій грі. Звісно, хотілося перемогти, не дуже задоволений результатом. Думаю, моментами ми демонстрували хорошу гру, створювали шанси. Радий, бо мій дебют за Динамо вдався. Я відіграв 90 хвилин. Звичайно, я щасливий грати в цій футболці, але мені ще є що покращувати у своїй грі, як і всій команді. В майбутньому працюватиму над своїми недоліками.

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По всьому світу, коли чуєш про велику гру в Україні, ти знаєш, що це Динамо – Шахтар. Дві великі команди. Я щасливий бути тут, в Динамо. Я думаю, це більше, ніж клуб. Зараз я тут і хочу грати за цю команду. І я сподіваюсь, що зможу провести багато матчів у цій футболці. Це те, чого я хочу. І звісно, продовжувати перемагати. І зберегти мету, яку ми ставили на цей сезон, на наступний.

Шахтар? Важко назвати цю команду ворогом. Це футбол, і ти хочеш перемогти. На полі немає друзів. 90 хвилин ти хочеш перемогти і не переймаєшся, хто на протилежному боці. Навіть коли я грав в Уругваї в дербі, я не міг назвати суперника ворогом. Це не дуже добре. Звісно, вони наші суперники, ми хочемо їх перемагати постійно. Але суперництво має бути лише на полі. Не за ним", – розповів Де Пена FootballHub.

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