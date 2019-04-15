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Де Пена до переходу в Динамо провалив перегляди в трьох країнах

10:07 1735 Читать на русском
Де Пена до переходу в Динамо провалив перегляди в трьох країнах
Карлос Де Пена (праворуч) / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена не пройшов перегляди в клубах з Бразилії, Перу та США.

Карлос Де Пена, який минулого тижня приєднався до Динамо, невдало проходив перегляди в багатьох клубах, повідомив журналіст програми Профутбол Сергій Пейчев.

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Півзахисник не зміг працевлаштуватись у клубах з США, Бразилії та Перу. Востаннє він виходив на поле 1 листопада минулого року.

Динамо після 24 турів набрало 56 очок і перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Головне Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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