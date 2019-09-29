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ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Де Пена: Динамо потрібно продовжувати перемагати

21:57 225 Читать на русском
Де Пена: Динамо потрібно продовжувати перемагати
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Вінгер київського Динамо Карлос Де Пена в ефірі каналу FootballHub прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 в рамках 9-го туру УПЛ.

30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков
 
30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков

"Це хороша перемога. Ми добре грали і заслужили виграти. Добре, що знову не пропустили і відіграли на нуль. Потрібно продовжувати перемагати.

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Тренер просив нас грати спокійно. Ми добре почали, контролювали гру. Забили спочатку один м'яч, а потім другий. Тепер потрібно думати про наступний матч з Лугано. Важливо взяти три очки в Швейцарії і порадувати наших уболівальників", – сказав Де Пена.

Нагадаємо, поєдинок 2-го туру Ліги Європи Лугано – Динамо відбудеться у наступний четвер, 3 жовтня. Початок о 22:00.

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Динамо - СК Дніпро-1 Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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