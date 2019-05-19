Де Пена: Динамо хоче виграти матч із Шахтарем

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями після матчу 29-го туру чемпіонату України проти Маріуполя (2:1).

"Я думаю, Маріуполь приїхав зробити свою справу. Вони намагалися пресингувати нас, добре оборонятися. Ми грали добре, можливо, трохи втратили концентрацію, пропустивши гол на останніх секундах. Ми заслуговували перемогти.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Так, я забив дебютний м’яч. Це важливий гол для мене. Звичайно, хотілося забити! Сподіваюся, я забиватиму ще. Я сьогодні щасливий. Однак ше не час святкувати. Час трохи відпочити і думати про наступну гру. Завтра будемо тренуватися, відновлюватися після матчу. Наступний поєдинок дуже важливий для нас. І ми хочемо виграти його.

Ми маємо думати про три гри, що залишилися. Ми ще не думаємо про наступний сезон. Звичайно, прикро, що ми без титулу цього року. Динамо – велика команда. Зараз ми готуємося до наступного матчу. Гра з Шахтарем важлива для нас. Ми повинні виграти. Це – дербі", – сказав Де Пена в ефірі FootballHub.

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