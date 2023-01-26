Колишній вінгер Динамо Карлос Де Пена відзначився результативною дією за бразильський гранд.

Чемпіонат Гаушу, 2-й тур

Авеніда – Інтернасьйонал – 1:1

Голи: Енріке, 4 – Де Пена, 46

"Червоні" перед стартом чемпіонату Бразилії сезону-2023 беруть участь у Лізі Гаушу – чемпіонаті штату Ріу-Гранді-ду-Сул, який проводиться під егідою Федерації Гаушу.

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Інтернасьйонал швидко пропустив, але по перерві вирівняв становище на табло завдяки дальньому ударі Карлоса Де Пени, який щойно вийшов на поле. Більше команди не забивали.

До слова, у першому турі команда колишньої зірки УПЛ теж зіграла внічию – суперником був Жувентуде (2:2), Де Пена забив перший м'яч у складі "червоних" і провів 90 хвилин на полі.

Сезон-2022 Інтернасьйонал завершив на другій сходинці бразильської Серії А, поступившись Палмейрасу на 8 пунктів. Карлос провів 43 поєдинки, у яких відзначився 6 голами та 7 асистами.

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