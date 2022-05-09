Інтернасьйонал в рамках 5-го туру чемпіонату Бразилії не зумів обіграти Жувентуде, який до матчу перебував на передостанньому місці в турнірній таблиці.

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Не допомогло гостям навіть те, що саме вони відкрили рахунок. Карлос Де Пена відзначився своїм другим асистом за бразильський клуб. Колишній динамівець виконав подачу зі штрафного, яку замкнув Вітао. Для екс-захисника Шахтаря це взагалі перший гол у професіональній кар'єрі. Раніше він забивав лише за молодіжку "гірників" та юніорську збірну Бразилії.

У другому таймі вперше після свого повернення за Інтернасьйонал зіграв Алан Патрік. Однак це не допомогло команді втримати перемогу. Жувентуде відігрався у компенсований час.

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