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Де Пена був одним з найгірших в Насьйоналі, не розумію, як він опинився в Динамо, – журналіст

06:30 1165 Читать на русском
Де Пена був одним з найгірших в Насьйоналі, не розумію, як він опинився в Динамо, – журналіст
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Уругвайський журналіст Мішель Марагльотті здивований трансфером Карлоса Де Пени до київського Динамо.

"Клянусь, я не розумію переходу Де Пени в київське Динамо. У Насьйоналі він був одним з найгірших гравців, протягом 4 місяців був безробітним і без ігрової практики. І тепер Де Пена приходить не в якусь команду, а в одну з найбільших в Україні. Хтось, поясніть мені це..." – написав Марагльотті у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Карлоса Де Пени на правах вільного агента. 27-річний уругваєць виступатиме у складі киян під 14-м номером.

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Теги
Насьйональ Монтевідео Насьйональ Монтевідео Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
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