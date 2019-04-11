Де Пена був одним з найгірших в Насьйоналі, не розумію, як він опинився в Динамо, – журналіст

Уругвайський журналіст Мішель Марагльотті здивований трансфером Карлоса Де Пени до київського Динамо.

"Клянусь, я не розумію переходу Де Пени в київське Динамо. У Насьйоналі він був одним з найгірших гравців, протягом 4 місяців був безробітним і без ігрової практики. І тепер Де Пена приходить не в якусь команду, а в одну з найбільших в Україні. Хтось, поясніть мені це..." – написав Марагльотті у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Карлоса Де Пени на правах вільного агента. 27-річний уругваєць виступатиме у складі киян під 14-м номером.

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