Де Пена: Арбітр повинен був по-іншому оцінювати ситуацію з вилученням Кендзьори

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена прокоментував вилучення Томаша Кендзьори в матчі 26 туру УПЛ проти Львова (1:0).

"Можливо, перше вилучення було і по справі, тому що в той момент нам могли забити. З приводу другої червоної – я дуже сумніваюся. Думаю, бразилець спровокував Кендзьору.

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Арбітр повинен був по-іншому оцінити ситуацію, тим більше, ми і так були в меншості", – сказав Де Пена програмі Профутбол.

Київське Динамо після 26 турів набрало 60 очок і перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

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