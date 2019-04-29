toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Де Пена: Арбітр повинен був по-іншому оцінювати ситуацію з вилученням Кендзьори

17:40 301 Читать на русском
Де Пена: Арбітр повинен був по-іншому оцінювати ситуацію з вилученням Кендзьори
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена прокоментував вилучення Томаша Кендзьори в матчі 26 туру УПЛ проти Львова (1:0).

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Можливо, перше вилучення було і по справі, тому що в той момент нам могли забити. З приводу другої червоної – я дуже сумніваюся. Думаю, бразилець спровокував Кендзьору.

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Арбітр повинен був по-іншому оцінити ситуацію, тим більше, ми і так були в меншості", – сказав Де Пена програмі Профутбол.

Київське Динамо після 26 турів набрало 60 очок і перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

Львів – Динамо: Бущан всемогутній, епідемія вилучень киян, скасовані голи і збереження прикмети

Теги
Динамо Динамо Львів Львів Львів - Динамо Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
56
хв
Аталанта
20:00
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук