Журналіст Ігор Циганик не бачить спільного майбутнього у Динамо та легіонера київського клубу Карлоса де Пени.

"Що стосується де Пени. Він уже немолодий футболіст, а в інших клубах йому пропонують більше грошей.

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Чи захоче Динамо перепідписувати Карлоса, розуміючи, що вже мало шансів його продати... Сказати, що де Пена – гравець, без якого не можливо уявити Динамо – неправильно. Наскільки я розумію, він збирається покинути киян", – сказав журналіст у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, чинний контракт 29-річного уругвайця розрахований до завершення 2021-го. У нинішньому сезоні УПЛ де Пена встиг провести 4 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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