Де Пена – про поїздку в Чорнобиль: Там такий же рівень радіації, як і в Києві

Легіонер Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями після візиту у Чорнобильську зону відчуження.

"Вам показують різні місця за межами четвертого реактора, що вибухнув і був покритий саркофагом і аркою на 100 років.

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Рівень радіаційного випромінювання там такий же, як у Києві – 0,15 рентгена. Є місця, де випромінювання збільшується, але за 15-20 хвилин з вами нічого не станеться.

Люди використовують воду з цього району, і у них немає ніяких проблем. Вони працюють там кожного дня", – цитує Де Пену elobservador.com.uy.

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