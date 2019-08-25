toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Де Пена – про поїздку в Чорнобиль: Там такий же рівень радіації, як і в Києві

06:00 164 Читать на русском
Де Пена – про поїздку в Чорнобиль: Там такий же рівень радіації, як і в Києві
Карлос Де Пена (ліворуч) / фото із соцмереж

Легіонер Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями після візиту у Чорнобильську зону відчуження.

"Вам показують різні місця за межами четвертого реактора, що вибухнув і був покритий саркофагом і аркою на 100 років.

Легіонери Динамо відвідали Чорнобиль і стали жертвою тролінгу Бойка

Рівень радіаційного випромінювання там такий же, як у Києві – 0,15 рентгена. Є місця, де випромінювання збільшується, але за 15-20 хвилин з вами нічого не станеться.

Люди використовують воду з цього району, і у них немає ніяких проблем. Вони працюють там кожного дня", – цитує Де Пену elobservador.com.uy.

"Додаткової ноги немає, волосся на місці", – Дуелунд розповів про поїздку в Чорнобиль

blog_ava
Реал –​​​​​​​ Вальядолід –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
00:10
216
Теги
Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
37
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук