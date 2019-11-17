Де Пена – про покер в товариському матчі Динамо: Це перший випадок в моїй кар'єрі

Атакувальний півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився емоціями від товариського поєдинку проти Оболоні-Бровар. У цьому матчі уругваєць забив 4 голи.

Нагадаємо, покер Де Пени та гол Франа Соля дозволили Динамо обіграти Оболонь-Бровар з рахунком 5:0. За словами вінгера, він вперше у кар'єрі забив 4 м'ячі в одному матчі.

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"Я щасливий. Ця товариська гра була важливою в контексті підготовки до матчу чемпіонату України з Маріуполем. Адже маємо завдання виграти її, здобути три очки, та у такий спосіб повернутись на друге місце в турнірній таблиці. Після Маріуполя на нас чекає не менш важливе протистояння з Мальме, щоб досягти мети та в підсумку вийти з групи в Лізі Європи.

Я побачив, що голкіпер змістився ліворуч і залишив великий простір. Спочатку мав намір зробити передачу, але змінив своє рішення, та завдав удару в незахищений кут.

Відзначитись чотирма м’ячами і зробити гольову передачу на партнера в одному матчі нелегко. До слова, таке вперше в моїй кар’єрі. Я дуже хотів, щоб моя команда перемогла, зробив свою роботу та допоміг їй виграти. Тому я щасливий", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, після 14-ти турів Динамо посідає лише 4 місце в чемпіонаті України.

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