Де Лігт зворушливо попрощався з Аяксом: Мені дуже прикро покидати рідний клуб, я сумуватиму за вами

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт красиво попрощався з Аяксом і розповів, чому вирішив перейти в Ювентус.

"Я грав 10 років в молодіжній команді Аякса і ще три в першій команді, але, на жаль, я повинен зробити крок вперед.

Де Лігт – гравець Ювентуса

Я завжди захоплювався італійським мистецтвом захисту. Багато хто з гравців, яких я наслідував, були італійцями: Мальдіні, Барезі, Неста, Каннаваро, Ширеа. Я закохався в те, як італійські клуби захищаються.

Мені сумно покидати Аякс. Я пережив тут неймовірні та жахливі моменти. Це було схоже на американські гірки, але в нашому житті завжди настає час, коли шляхи розходяться. Мені всіх вас не вистачатиме, але ніхто не знає, що нас очікує в майбутньому", – цитує слова Де Лігта Аякс TV.

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