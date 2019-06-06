toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРИ

Де Лігт залишив 2 варіанти для переходу

11:43 510 Читать на русском
Де Лігт залишив 2 варіанти для переходу
Маттейс Де Лігт / ФК Аякс

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт скоротив кількість варіантів для продовження кар'єри до двох.

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт обиратиме між Барселоною та ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

Барселона знайшла гравців для заміни лідерів, які розчарували в цьому сезоні

"Блаугранас" вже підписали іншого гравця Аякса Френкі Де Йонга, і хочуть підсилити лінію захисту. Через це можливий продаж Самуеля Умтіті. ПСЖ будує команду для перемоги в Лізі чемпіонів.

Між цими клубами вже був конфлікт через хавбека Адріена Рабйо. Французи звинувачували іспанців у порушенні правил ФІФА щодо переговорів з гравцем більше, ніж за півроку до завершення контракту.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей

blog_ava
"Шевченко казав, що Сегунда вдвічі сильніша за УПЛ", – Зозуля зізнався, чому не викликається у збірну України
10:37
1950
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Аякс Аякс ПСЖ ПСЖ Нідерланди Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
57
хв
Нідерланди
21:45
Англія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук