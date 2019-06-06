Де Лігт залишив 2 варіанти для переходу

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт скоротив кількість варіантів для продовження кар'єри до двох.

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт обиратиме між Барселоною та ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

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"Блаугранас" вже підписали іншого гравця Аякса Френкі Де Йонга, і хочуть підсилити лінію захисту. Через це можливий продаж Самуеля Умтіті. ПСЖ будує команду для перемоги в Лізі чемпіонів.

Між цими клубами вже був конфлікт через хавбека Адріена Рабйо. Французи звинувачували іспанців у порушенні правил ФІФА щодо переговорів з гравцем більше, ніж за півроку до завершення контракту.

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