Де Лігт залишив 2 варіанти для переходу

Україна — 12:11 340
-
Помер Борис Деркач – екс-гравець Динамо, який шокував своєю біографією
-
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивомОвертайм — 12:00 829
-
Неймар зазнав серйозної травми – бразилець пропустить Копа АмерікаСвіт — 09:14 1333
-
Нідерланди – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги наційЛіга націй — 08:00 1377
-
Португалія – Швейцарія: величний хет-трик Роналду, банальність Петковіча та провальний дебют Жоао ФелішаЛіга націй — 02:15 5486