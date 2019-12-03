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Де Лігт: Якби я не був футболістом, став би агентом і перевершив Райолу

22:05 108 Читать на русском
Де Лігт: Якби я не був футболістом, став би агентом і перевершив Райолу
Маттейс Де Лігт / Getty Images

Захисник збірної Нідерландів та туринського Ювентуса Маттейс Де Лігт спрогнозував ким би став, якщо б не обрав кар’єру футболіста.

"Я б точно став агентом ФІФА, щоб спробувати перевершити Райолу. Або спробував би підписати його! Жартую. Про це питанні я всерйоз не замислювався.

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Я горів ідеєю стати футболістом. Мої батьки нормально ставилися до цієї ідеї, але спершу мені потрібно було закінчити навчання. Я це зробив. Можливо, я б пішов в бізнес. Мав би свою справу, купував і продавав речі, щось таке", – наводить слова Де Лігта видання Get French Football News.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, Де Лігт здобув нагороду найкращого гравця віком до 21 року за версією France Football. До слова, інтереси 20-річного футболіста представляє футбольний агент Міно Райола.

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Теги
Ювентус Ювентус Нідерланди Нідерланди Італія Міно Райола Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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